Les Abattoirs AIM déposent le bilan

C'est un coup de tonnerre survenu à la veille de Noël : les abattoirs AIM, dont le siège est situé à Sainte-Cécile, dans la Manche, vont déposer le bilan au début du mois de janvier. C'est ce qu'a annoncé la direction à nos confrères de l'AFP, précisant que l'entreprise est dans une "impasse de trésorerie".

"Il y a eu ce matin un comité central d'entreprise informel au cours duquel la direction a fait part des difficultés de l'entreprise, qui est confrontée depuis 2012 à des difficultés économiques et financières", a précisé une porte-parole de la société.

800 € pour les salariés en décembre

Pour le mois de décembre, les salariés ne toucheront que la moitié de leur 13e mois, c'est à dire 800 euros. Selon la direction, le solde sera versé début janvier grâce à l'association de garantie des salaires. La société AIM emploie au total 591 salariés, dont une partie à Vire dans le Calvaods, 373 dans la Manche, à Sainte-Cécile et à Villedieu-les-Poêles, et 179 à Antrain (35).

"Sous l'égide du tribunal de commerce, on pourra trouver des solutions pour la poursuite de l'activité, le but étant de s'adosser à des partenaires industriels ou financiers", a poursuivi la représentante de la direction.



Pérenniser l'abattoir ?

De leur côté, les collectivités, l'Etat et les actionnaires "travaillent à la pérennité de l’abattoir", selon la préfecture. "Des solutions de reprise s’organisent et nous apportons toute notre confiance aux acteurs actuellement autour de la table" indiquent le Conseil Régional de Basse-Normandie, le Conseil Général de la Manche, le préfet de la Manche, CAP 50 et le Groupe JDIS. "L’outil d’abattage AIM adossé à une filière porcine de haute qualité et d’avenir, a toute sa pertinence et nous y croyons" notent les collectivités.