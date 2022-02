Notre table caennaise : L’Incognito, l’étoilé de la rue de Courtonne

C’est que pour trouver ce pas de porte aux tons modernes et contrastés, il faut être fin limier et s’éloigner des axes très empruntés.



Un menu de surprises !

L’atmosphère est plaisante. Les serveurs, à la fois distingués et détendus. Je consulte la carte, accompagné d’un Kir exquis à l’apéritif et d’amuse-bouche qui portent bien leurs noms (cannelé au comté et persil ; tartelette de moutarde à l’ancienne, puis velouté de corail et émulsion de truffe blanche). Outre les formules du midi (un plat, 19 € ; deux, 26 € ; trois , 29¤), cinq menus me sont proposés, dont Entre terre et mer (39¤) et Saveur en Incognito (60¤), où les plats sont à la discrétion du chef. J’aime les surprises ! En entrée, un joli foie gras surmonté de gelées de betteraves, broccoli et butternut. A suivre, du saint-pierre tout autant mis en relief avec goût, puis un morceau de bœuf normand et légumes croquants. Sans oublier le “pré-dessert” de sorbet pomelos et sabaillon, puis la barquette de meringue, sorbet caramel au beurre salé... Une étendue de saveurs pour un moment qui restera dans vos mémoires.



Pratique. L’Incognito, 14 rue de Courtonne, à Caen. Tél. 02 31 28 36 60.