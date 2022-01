Paris (AFP). Renforcement des patrouilles militaires pendant les fêtes

Les effectifs des patrouilles dans le cadre du plan Vigipirate seront augmentés de "200 à 300 militaires" pendant la période des fêtes, a annoncé Manuel Valls au sortir d'une réunion ministérielle consacrée aux évènements de Joué-lès-Tours, Dijon et Nantes. "200 à 300 militaires supplémentaires seront déployés dans les heures qui viennent". Les "patrouilles de police et de gendarmerie seront dirigées en priorité vers les points de haute fréquentation: zones commerciales, centres-villes, gares et réseaux de transport", a déclaré le Premier ministre depuis Matignon. Ces patrouilles comptent actuellement 780 militaires, a-t-il précisé. "Il faut mobiliser l'ensemble des services de sécurité et de justice. C'est donc ce que nous avons fait et c'est ce que nous poursuivrons inlassablement. Il faut à la fois protéger le public, les Français, à quelques heures de Noël, c'est la mission des services de sécurité, et il faut aussi protéger les agents publics, cibles désignées par certaines mouvances terroristes", a également déclaré M. Valls. Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se rendent mardi après-midi à Nantes "pour être à côté des victimes, de leurs familles, bien sûr des autorités municipales, de la maire Johanna Rolland. C'est une ville qui, après Dijon et Joué-lès-Tours, est particulièrement éprouvée et donc notre présence doit être à leurs côtés", a indiqué M. Valls. Un automobiliste a foncé lundi sur un marché de Noël bondé du centre de Nantes, blessant dix personnes avant de se porter plusieurs coups de couteau, au lendemain d'un incident similaire à Dijon. Les autorités ont dans les deux cas évoqué le fait de déséquilibrés. Samedi, à Joué-les-Tours, un homme affichant le drapeau de l'Etat islamique sur son réseau social avait agressé plusieurs policiers avant d'être tué. Manuel Valls s'est défendu de toute minimisation de ces évènements, accusation portée par le Front National pour qui les évènements de Dijon et Nantes relèvent "évidemment du terrorisme".

