Beyrouth (AFP). Syrie: un millier de jihadistes tués par les frappes de la coalition

Plus d'un millier de jihadistes ont été tués en trois mois en Syrie par les frappes de la coalition conduite par les États-Unis, a affirmé mardi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Depuis le début des frappes (le 23 septembre), au moins 1.171 personnes ont été tuées par les frappes arabes et internationales sur la Syrie, dont 1.119 jihadistes du groupe État islamique et du Front al-Nosra", a annoncé cette organisation. Selon son décompte, les frappes ont tué 1.046 membres de l'EI, en grande majorité des non-Syriens, 72 du Front al-Nosra, 1 prisonnier jihadiste dont on ignore à quel organisation il était affilié, et 52 civils. Accusé de crimes contre l'Humanité, l'EI compte des dizaines de milliers de combattants et est responsable de viols, rapts, exécutions et crucifixions dans les vastes régions sous son contrôle en Syrie comme en Irak.

