2010 l'année Taylor Swift !

La jeune chanteuse américaine, Taylor Swift, vient d'être sacrée artiste de l'année par le célèbre magazine Entertainment Weekly, spécialisé dans le divertissement.

Une carrière entamée en 2006 avec la star de la country Tim McGraw, elle récolte plusieurs disques de platines, elle est la première artiste à dépasser les 2 millions de téléchargements en janvier 2009.

En deux ans, la chanteuse a su s'imposer sur la scène rock et folk américaine grâce à ses deux premiers albums. Fearless, vendu à plus de 7 millions d'exemplaires, lui a permis de rafler quatre Grammy Awards et plusieurs autres récompenses. Son dernier album s'est également vendu à plus d'un million d'exemplaires en une semaine.

Taylor Swift que vous écoutez sur Tendance Ouest avec "Mine" se produira au Zénith de Paris le 17 mars 2011.

Site : http://www.taylorswift.com/