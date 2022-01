Huîtres de Normandie : laquelle choisir pour le réveillon ?

Les uns les adorent, elles dégoutent certains, mais ce 24 décembre encore elles seront les reines de nombreux réveillons : les huîtres !

Elles remplacent souvent le foie gras sur les tables normandes, mais comment les choisir ? Il existe en effet quatre sites ostréicoles et donc quatre grands crus d'huîtres sur nos côtes :

- Isigny-sur-Mer/Grandcamp-Maisy : l'huître de la Baie des Veys, la plus douce. Les parcs sont situés près de l'embouchure des rivières du bocage;

- la Côte de Nacre : site ostréicole de Meuvaines-Asnelles, à l'extrême est d'Arromanches;

- Saint-Vaast-la-Hougue : les parcs de l'est du Cotentin produisent une huître charnue, caractéristique par son goût de noisette et sa longueur de bouche;



- la côte Ouest : de Portbail à Granville, des parcs exposés aux vents et aux courants, qui donnent des huîtres fortes, au parfum iodé par les grands flots du Mont Saint Michel;



Thierry Hélie, président de l'Organisme de Défense et de Gestion (ODG) de l'Huître de Normandie, nous aide à y voir plus clair :

Thierry Hélie Impossible de lire le son.

Concernant le calibre, c'est à dire la taille des huîtres, la N°3 est le plus souvent conseillée. Pour les "débutants", une huître plus petite sera plus facile à déguster, du moins si l'on en a envie, comme poursuit Thierry Hélie :

Thierry Hélie Impossible de lire le son.

Thierry Hélie espère que l'IGP, Indication géographique protégée, pour l'huître de Normandie, pourra être mise en place d'ici 12 à 18 mois.