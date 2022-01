L'ex-Premier ministre tunisien Béji Caïd Essebsi a remporté la présidentielle avec 55,68% des voix, devant le président sortant Moncef Marzouki, a annoncé lundi l'instance électorale, l'ISIE. M. Caïd Essebsi a obtenu plus de 1,7 million de voix au second tour de dimanche, contre plus d'un 1,3 pour son rival (44,32% des suffrages), a déclaré à la presse le président de l'instance, Chafik Sarsar.

