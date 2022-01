Toulouse-Caen (1-0) : la série noire se poursuit pour Malherbe

Il aura fallu de longues minutes aux Caennais sur la pelouse du Stadium de Toulouse samedi 4 décembre pour entrer dans leur match. Blessé jeudi à l'entraînement, Thomas Heurtaux ne pouvait tenir sa place dans l'axe de la défense bas-normande. Une épine de plus dans le pied du coach Franck Dumas toujours à la recherche de la meilleure paire de défenseurs centraux pour tenir l'arrière-garde caennaise. Il avait donc décidé de confier à Nicolas Seube et Branko Lazarevic les clés de la défense, comptant sur Jérémy Sorbon à droite et sur Grégory Tafforeau à gauche pour bloquer les couloirs. Et la première demi-heure du match fut laborieuse, à l'image des transmissions et des contrôles de balle du défenseur serbe, Branko Lazarevic, visiblement à cours de repères en Ligue 1. Heureusement, les Caennais usaient de courage et de combativité pour se jeter sur un maximum de ballons.



Occasions franches manquées



Après la demi-heure de jeu, ils se retrouvaient même à faire le jeu et sur un centre anodin d'Alexandre Raineau, Kandia Traoré héritait d'un excellent ballon au point de pénalty, après un mauvais renvoi de la défense toulousaine (31'). L'attaquant ivoirien, seul face au but, manquait son un contre un. Le portier du TFC, Matthieu Valverde détournait la balle de la main gauche.

Derrière, les Toulousains se montraient à leur tour dangereux. Peu avant la mi-temps, Daniel Braaten donnait des sueurs froides à Alexis Thébaux, avec une belle reprise de la tête qui s'en allait mourir le long du poteau droit (44').



Comme c'est souvent le cas depuis quelques matchs, les Rouge et Bleu se faisaient de nouveau surprendre au retour des vestiaires. Il fallait alors une superbe intervention d'Alexis Thébaux sur une bonne tête de Moussa Sissoko (46') pour éloigner le danger. Suivra quelques minutes plus tard, une excellente opportunité pour Daniel Braaten de donner l'avantage aux siens, mais sa frappe fut trop enlevée. La pression s'accentuait alors en faveur des hommes d'Alain Casanova, mais sur un nouveau contre, l'ailier caennais Romain Hamouma manquait à son tour un face-à-face avec le gardien adverse. Caen venait une nouvelle fois de manquer l'occasion de prendre un but d'avance (60'). Dommage car derrière, la rencontre basculait en faveur des Toulousains qui ouvraient le score six minutes plus tard par Federico Santander à l'issue d'un cafouillage (1-0, 66').



Le ciel caennais s'assombrit encore un peu plus avec cette nouvelle défaite, la sixième consécutive en championnat. La réception de Nice le week-end prochain à d'Ornano s'annonce forcément comme un match capital pour la survie du club en Ligue 1.





La feuille de match

TOULOUSE-CAEN : 1-0 (0-0 à la mi-temps)

16e journée de Ligue 1 - Samedi 4 décembre 2010



But : Santander (66') pour Toulouse

Cartons jaunes : Lazarevic (53'), Marcq (59') et Sorbon (71') pour Caen



Toulouse : Valverde - Fofana, Congre, MBengue (Tafer, 91'), Gunino - Mansaré, Didot, Sissoko, Braaten (Machado, 86'), Capoue - Santander

Caen : Thébaux - Sorbon, Lazarevic, Seube, Tafforeau (Raineau, 29') - Marcq (Deroin 79'), Hamouma, Yatabaré, Nivet - El Arabi, Traoré (Mollo 74')







