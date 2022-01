Tous étaient réunis à l'occasion de la cérémonie commémorative organisée à l'occasion de la journée nationale d'hommage aux Morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. "Presque 50 ans après la fin des combats, il est important d'encourager cette mémoire apaisée", a rappelé dans son discours Didier Lallement, Préfet de la région Basse-Normandie et Préfet du Calvados