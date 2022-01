Bry-sur-Marne (France) (AFP). Les studios de Bry-sur-Marne, promis à la fermeture, gardent espoir

Les chats errants hantent les couloirs, les peintures sont un peu défraîchies, mais contrairement aux apparences, les studios de cinéma et de télévision de Bry-sur-Marne tournent encore. Censés fermer au printemps 2015, ils gardent l'espoir de rester en vie. D'un "Long dimanche de fiançailles" à "Marie-Antoinette" en passant par "Hunger Games", ces studios à vingt minutes de Paris, dans le Val-de-Marne, ont vu passer depuis leur inauguration en 1987 de grands noms du cinéma français et international. Pour beaucoup de professionnels, ils sont même les meilleurs en France. Longtemps propriété de la Société française de production (SFP), ils avaient été privatisés et vendus en 2001 à Euromedia. Puis mi-2013, cette société a revendu à son tour le site à Nemoa, un promoteur immobilier, tout en restant locataire des lieux. Mais le bail arrive à son terme en avril et Euromedia a décidé de partir. A moins de quatre mois de l'échéance, sur place, tout le monde se bat pour que les projecteurs continuent à briller sur les studios. "Ce serait un scandale de sacrifier ces ateliers. Il faut absolument lutter pour les conserver", lance Guy-Michel Marin, peintre décorateur. Pour lui, qui a connu l'ORTF et la SFP, "c'est un lieu unique en France". Ce que ces studios ont d'unique, c'est leur conception: outre leurs huit plateaux, ils disposent de 15.000 m2 d'annexes dont d'immenses ateliers de fabrication, de la menuiserie à la tapisserie. Résultat: un outil "irremplaçable", pratique et fonctionnel. Bry est également le seul studio en France à bénéficier d'un "backlot", un plateau en plein air transformable, au gré des films, en ruelle parisienne, en cour d'école ou en square de village. Kev Adams ou Louis Garrel y ont récemment élu domicile. "Il n'y a pas de structures équivalentes", résume François Combastel, chef décorateur, au milieu de l'atelier de découpe du bois. A quelques mètres, des dizaines d'intermittents s'affairent sur le tournage de "Versailles", nouvelle série événement de Canal + dont les somptueux décors ont été construits sur place. - 'Un trésor inestimable' - Devant cette fermeture annoncée, les professionnels se mobilisent: une pétition pour "sauver Bry-sur-Marne" a réuni de nombreuses figures du septième art, comme les réalisateurs Roman Polanski, Jean-Pierre Jeunet ou François Ozon. Cette mobilisation aurait-elle porté ses fruits? Pas encore de certitude, mais le propriétaire vient d'annoncer des discussions pour "envisager l'exploitation d'une partie du site, à savoir les studios de cinéma et de fictions, par un nouvel exploitant" après le départ d'Euromedia. Cela permettrait de poursuivre l'activité mais aussi de conserver le "trésor" de Bry-sur-Marne: son immense stock d'accessoires. Un vrai labyrinthe réparti sur plusieurs hangars où s'entassent du sol au plafond momies, squelettes, fauteuils, tissus, vaisselles "Si le stock de Bry disparaît, ce sera dramatique pour construire des décors pas chers et pleins de vie", avertit Valérie Valéro, chef décorateur. "Dans beaucoup de films, on a besoin d'un commissariat ou d'un hôpital", "on vient ici et on sait qu'on va trouver tout ce qu'il nous faut". Mais alors pourquoi Euromedia a-t-il donc décidé de partir? "On suit les clients", répond un porte-parole de l'entreprise, qui exploite également depuis deux ans les studios flambant neufs de la Cité du cinéma au nord de Paris. "C'est là-bas que se retrouve l'ensemble de la profession. C'est en train de devenir un Hollywood à la française." S'agissant de Bry, la société promet de "collaborer" avec le propriétaire du site pour faciliter la reprise par un nouvel exploitant. En attendant, les professionnels veulent croire en un avenir "ambitieux" pour les studios. "Il faut changer de modèle, parce que ces bâtiments ont été construits dans les années 1980", souligne Michel Barthélémy, décorateur. Pour lui, la survie du site passe par la création d'un pôle multimédia avec une synergie entre audiovisuel, numérique et fiction: un outil "pour la culture et le cinéma de demain".

