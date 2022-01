Message d'alerte meteo pour le Calvados

Attention à la neige et aux pluies verglaçantes Nous reproduisons ici un extrait du communiqué de la Préfecture du Calvados :

Météo :

Après une période d'accalmie en première partie de nuit où les éclaircies prédomineront, le ciel se couvrira de nouveau par l'Ouest à l'approche d'une perturbation atlantique. Avant son arrivée, les sols se refroidiront, notamment sur le Pays d'Auge où les températures en

milieu de nuit seront voisines de -5 à -6 degrés.



Après le milieu de nuit, les premières précipitations neigeuses arriveront sur les collines du Bocage et de la Suisse Normande, 2 à 4 cm seront possibles sur les hauteurs. En plaine, ces précipitations s'accompagneront d'un redoux relatif et pourront prendre un caractère de pluie verglaçante. Les précipitations gagneront ensuite le Pays d'Auge en fin de nuit.



Les flocons sur les sommets des collines augeronnes se mêleront de pluies verglaçante. Le vent de Sud-Ouest à Sud deviendra assez fort en seconde partie de nuit et soufflera en rafales de 50 à 60 km/h.

La plus grande prudence est recommandée sur les routes qui seront rendues glissantes, cette nuit et dans les premières heures du jour.



Samedi 4 décembre, le risque de précipitations hivernales persiste en matinée. La perturbation arrivée dans la nuit concernera le Calvados toute la journée. Les précipitations matinales tomberont encore sur des sols froids. Elles se produiront donc temporairement sous forme de neige et de pluie verglaçante en matinée. Ce risque de précipitations hivernales disparaîtra par le Pays d'Auge après le milieu de matinée. Peu à peu, le redoux s'imposera ensuite et avec la remontée des températures, c'est la pluie qui prédominera l'après-midi. Le vent de Sud à Sud-Ouest restera souvent assez fort en journée avec quelques rafales qui pourront atteindre 60 km/h sur le littoral. Les températures seront encore froides au lever du jour, proches de 0 ou -1 degré. Les maximales repasseront toutes positives. L'après-midi, les températures pourront atteindre +5 à +7 degrès des frontières de l'Orne au rivage de la Baie de Seine.



La prudence sur les routes restera d'actualité tout au long de la journée de samedi.



Recommandations et consignes de sécurité de la préfecture aux usagers de la route :

- la préfecture du Calvados vous recommande la plus grande vigilance et prudence sur les routes du département,

- la préfecture conseille à l’ensemble des usagers de la route (poids lourds de plus de 7,5 t et véhicules légers) prévoyant de circuler dans le département de différer leur déplacement non urgent et de faire preuve de vigilance,

- pour ceux qui doivent se déplacer, il est impératif de prévoir les équipements adaptés et de penser à se munir le cas échéant de boisson et nourriture de route,

- en cas de chutes de neige, la vitesse doit être réduite et les distance de sécurité respectées,

- il est rappelé que le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule et que le dépassement et le changement de file est interdit à tout conducteur d’un véhicule de PTAC supérieur à 3,5 tonnes (article R414-17 du Code de la Route),

- il est important de respecter les restrictions de circulation et les déviations éventuellement mises en place,

– il est conseillé de se tenir régulièrement informé de l’évolution des conditions météorologiques et de circulation et de se mettre à l’écoute des stations d’informations radiophoniques.