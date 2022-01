Cité du Vatican (AFP). Une crèche inspirée de l'Opéra italien inaugurée sur la place Saint-Pierre

Une crèche inspirée de l'Opéra italien et un sapin de Calabre de 25 mètres de haut ont été inaugurés vendredi sur la place Saint-Pierre à six jours de Noël, avant qu'un nouveau système d'illumination économe en énergie n'illumine la basilique Saint-Pierre. "Les valeurs du christianisme ont fécondé la culture, la littérature, la musique et l'art de vos terres, et constituent un précieux patrimoine à transmettre aux futures générations", avait rappelé le pape François dans la matinée. "Mais la crèche et l?arbre touchent le coeur de tous, également de ceux qui ne croient pas, parce qu'ils parlent de fraternité, d'intimité et d'amitié", a-t-il remarqué en recevant les délégations de Vérone --qui a offert la crèche-- et de Catanzaro en Calabre-- qui a offert le conifère. La crèche monumentale, qui est toujours une oeuvre d'art populaire, cette fois conçue par l'artiste Alfredo Troisi, est offerte par la fondation "Verona per l?Arena" qui vise à diffuser l'aura de l?art lyrique. La ville de Romeo Capulet et Juliette Montaigu a choisi de s?inspirer de l?opéra lyrique milanais L?Elixir d?amour de Gaetano Donizetti. Le tableau sera constitué d?une vingtaine de santons de taille humaine, en terre cuite. Depuis 1982, un sapin en provenance d?une forêt européenne est dressé à côté de la crèche pour Noël. Dans la soirée, un tout nouveau système d?éclairage de la basilique Saint-Pierre --façade et coupole-- devait être inauguré. Il sera plus économique et écologique que par le passé. La société d'électricité italienne ACEA a installé 315 lampes LED.

