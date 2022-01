ZEBDA en concert pour l'ouverture du Carnaval de Granville

Le Carnaval de Granville est le plus ancien et le plus important des carnavals de l'ouest de la France. Sa 141ème édition se déroulera du 13 au 17 février 2015.

Depuis quelques années, un grand concert gratuit ouvre les festivités. Après Soldat Louis, Mes Souliers sont Rouges et Fatals Picards l'année dernière, les organisateurs viennent de dévoiler le nom de ceux qui auront l'honneur de lancer l'édition 2015.

ZEBDA sera dans la place

Le groupe ZEBDA sera sur scène, en live, le vendredi 13 février 2015, devant 2400 personnes.

Les places gratuites seront à retirer le samedi 31 janvier et le samedi 7 février, dès l’ouverture de l’Office de Tourisme de Granville, à partir de 9h00, à raison de deux places maximum par personne et dans la limite des places disponibles.

ZEBDA, chemise et politique

Personne n'a oublié la déferlante qu'a produit le titre "Tomber la Chemise" qui date, déjà, de 1998. Un tube qui truste la première place du Top 50 pendant trois semaines consécutives et reste présent dans le classement durant 26 semaines.

En 2000, ZEBDA reçoit plusieurs récompenses, notamment aux Victoires de la Musique qui lui decerne la Victoire "Meilleur groupe" et celle de "Meilleure Chanson" pour "Tomber la Chemise".

ZEBDA est un groupe militant et engagé. Ses prises de position politique se multiplient jusqu'à la scission en 2003. Différents projets en solo sont conduits par les leaders du groupe.

ZEBDA se reforme en février 2008 pour un retour sur scène en 2011. Le chant des partisans, l'hymne de la Résistance intérieure française apparaît sur la playlist officielle du candidat du PS, François Hollande lors de l'élection présidentielle française de 2012. Il est interprété par les Motivé-e-s, qui ne sont autres que les chanteurs du groupe ZEBDA. En 2012, ils appellent officiellement à voter pour Jean-Luc Mélenchon.

En 2014 sort un nouvel album, "Comme des Cherokees". L'énergie est toujours au coeur du projet...