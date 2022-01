Un nouveau don pour le Muséum

Grand remue-ménage au Muséum mercredi dernier: après le don d'un ours à collier du tibet naturalisé, ex-pensionnaire du Zoo de Pessac en 2011 puis de la parrure papoue par Mundiya Kepanga en 2013, le Muséum a reçu ce mercredi un don de plusieurs objets traiditionnels Indonésiens de grande valeur venus enrichie la section Asiatique. Alors que cette galerie venait d'être inaugurée il y a tout juste quelques semaines, ce don vient renforcer les liens qui unissent le muséum d'histoire naturelle de Rouen et l'Indonésie.

Un lien d'amitié entre Rouen et l'Indonésie

" Le muséum a initié la restitution de la totalité des têtes Maories conservées dans les musées français à la Papouasie" rappelle le directeur Sébastien Minchin " et depuis cet évènement nous avons tissé des liens d'amitié avec l'ambassade de l'Indonésie. Des artistes indonésiens ont ainsi été sollicités pour imaginer une scénographie visant à valoriser les collections de la galerie des continents". Agus Koëcimk et Jenny Lee, couple d'artiste originaire de Java ont donc passés 5 semaines en résidence en octobre et novembre dernier pour réaliser les décors de présentation de la galerie renovée, s'inspirant des marionettes traditionnelles et de la peinture sur Batik, leur support habituel.

Des objets exceptionnels

Mr Ashariyadi, chef de mission adjoint, venu au nom de l'ambassadeur d'Indonésie remettre ces objets, était entouré d'une nombreuse délégation de représentants de l'Unesco. Ayant annoncé le don d'un Noken- sac traditionnel en fibre végétal à suspendre sur le front- Mr Ashariyadi a fait une belle surprise au Muséum en offrant également au Muséum un pagne féminin et un arc et des flèches issus de la culture papoue, ainsi qu'une marionnette de théâtre Indonésienne. Le représentant de l'Unesco s'est prêté à une séance d'essayage avec la parrure féminine pour expliquer la façon dont la pièce devait se porter, sous le sourire narquois de ses pairs: c'est donc dans une ambiance conviviale que la donation s'est faite. "Ces objets sont représentatifs des us et coutumes de l'archipel- ajoute Mr Ashariyadi- Le noken fait partie des objets du quotidien, généralement utilisé pour transporter nourriture, nourisson ou petit animal. Ils ont justement été choisis parce qu'ils évoquent la vie de tout les jours."

Sur la liste de l'Unesco

Ce don s'est fait en présence de la délégation de l'Unesco car certains de ces objets font partie de la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco : une rareté et une fierté pour le Muséum. Mr Ashariyadi, représentant de l'ambassadeur, se réjouit d'enrichir les collections en exposant des objets de la culture indonésienne. La Papouasie étant divisée en deux territoires, l'un occidental, l'autre Indonésien, ce don permet de promouvoir la partie indonésienne de l'ïle et la culture qui est la sienne. Dans une logique muséographique durable et responsable, le directeur du Muséum et son équipe ont souhaité connaître l'avis de la délégation sur les conditions d'exposition des pièces. La parrure féminine et le noken seront donc exposés ensembles sur un même mannequin pour répondre au désir des donateurs d'ici quelques semaines, le temps de trouver le support adéquate.

Pratique. Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 17h30. Fermé le lundi et jours fériés. Muséum d'histoire naturelle à Rouen. Tarif 0 à 3,5€.