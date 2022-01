Arc Nord-Sud à Rouen : 6,6 millions d'euros étatiques pour la ligne T4

L'Arc Nord-Sud prévoit plusieurs axes de développement :

- Le plus important, une nouvelle ligne T4 en grande partie sur voie réservée entre Boulingrin et Zénith, en traversant Rouen par les boulevards et le pont Guillaume le Conquérant.

- Des aménagements pour améliorer la ligne F1 qui lie Plateau Nord, centre-ville rouennais et rive gauche.

- Des parkings relais aux extrémités des deux lignes précitées pour faciliter l'intermodalité et le passage entre voiture et transports en commun.

La mise en place de cet arc est prévu pour 2018. D'un coût global estimé à 82 millions d'euros, il sera soutenu à hauteur de 6,6 millions d'euros par l'Etat.