Plug-Foot Game au Kindarena : l'interview de Mathieu Bodmer

Pourquoi avoir choisi de vous associer à Plug Foot, Evx Consulting et, indirectement, au Plug Foot Game ?

Nous avons décidé de monter la société EVX Consulting avec Marc Coplo, Ossam Benali et Badou Sambague afin de créer des événements comme Plug-Foot Game.

Pour Plug-Foot, la démarche est différente car on est venu me voir et me présenter un projet que j'ai trouvé intéressant tout de suite. On m'a demandé d'apporter mon expérience dans le milieu du football avec notamment mon carnet d'adresses. Nous aimons organiser et innover sur des événements mélangeant des joueurs pros, des amateurs. Nous voulons surtout offrir un spectacle et permettre aux Normands de rencontrer des sportifs de haut-niveau, artistes ou people.

Qu'avez-vous retenu de l'édition 2013 ? Qu'espérez vous pour cette saison ?

En 2013, nous avions été un peu surpris par l'engouement. Nous ne pensions pas attirer 5200 spectateurs pour une première édition. C'était donc un réel plaisir et la confirmation que nous étions en face d'une région demandeuse de tels événements.

Cette année, nous avons un peu fait évoluer le show afin que les gens ne voient pas deux fois le même spectacle.



Est-ce qu'un événement comme le Plug-Foot Game vous permet de faire une "respiration" dans une saison souvent éprouvante ?

C'est un moment où nous nous retrouvons entre joueurs. Pour la plupart, nous avons joué ensemble mais, lors d'une saison, c'est difficile de se voir. Là, nous pouvons nous parler, échanger sans la pression du résultat et sans l'exigence d'un match officiel.

Les joueurs professionnels sont décriés aujourd'hui : faire participer plusieurs pros à un tel événement sur leur temps libre, c'est un choix délibéré pour tenter de faire changer votre image ?

Bien sûr, j'insiste souvent sur ce point. Nous sommees souvent stigmatisés comme des gens égoïstes, qui sont dans leur monde. Mais ce lundi, nous aurons environ 35 joueurs professionnels et 15 artistes qui viennent tous gratuitement à leurs frais. Et tout cela juste pour faire plaisir aux spectateurs. C'est un bel effort à souligner.

Côté sportif, passer du foot sur grand terrain à du futsal, n'est-ce pas trop difficile ?

Pour la plupart, nous jouons pendant les vacances dans des centres indoor avec des terrains courvert en 5 VS 5 donc le changement se fait assez facilement pour nous. Le syle est totalement différent mais on y prend un réel plaisir.

Pratique. Lundi 22 décembre dès 19h, réservations sur www.kindarena.fr