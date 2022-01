Où tweete-t-on le plus en Normandie ?

Les tweets, ces messages de 140 caractères publiés sur le site de micro-blogging Twitter, sont désormais utilisés par de nombreux citoyens français.

Le réseau social est surtout incontournable dans le monde politique, où les élus se plaisent à rapporter leurs actions, commenter en direct les Questions au Gouvernement, annoncer leurs candidatures, etc. Egalement très connectés, les acteurs de la communication et de l'information. Twitter est devenu une sorte de fil AFP personnel, qu'il convient de manier avec précaution.

Eric Fischer, un Américain spécialiste du data-journalisme (récolte et analyse de données), a donc souhaité savoir où se trouvent les "twittos" dans le monde. Il a ainsi récolté des données pendant trois ans et demi, et publie aujourd'hui une carte détaillée :

On y constate sans surprise qu'en France, Paris reste "the place to be" pour les Twittos. En Normandie, le Havre, Rouen et Caen sont les trois grands pôles où le réseau social est utilisé. Viennent ensuite Deauville et Cherbourg, puis dans une moindre mesure Saint-Lô, Coutances, Bayeux et Evreux. Plus surprenant, nos voisins anglo-normands sont plus connectés que la majorité des Normands !

Grâce à cette carte, on peut à loisir zoomer sur des adresses précises. Si les centre-villes sont des lieux de "pics", les gares et aéroports sont très propices aux tweets, tout comme les salles de spectacles ou les stades (le stade d'Ornano à Caen, par exemple). Plus surprenant, à Cherbourg, l'endroit le plus lumineux correspond... à un fast-food bien connu, qui propose des connexions wifi !