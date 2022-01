Bonne table : ambiance savoyarde garantie au Chalet

Ouvert midi et soir, le Chalet ne désemplit pas. Ce soir-là, c’est avant de me rendre à une avant-première cinématographique que je décide de tester ce petit coin à l’allure très savoyarde. Le Chalet propose un grand choix d’entrées, de plats et de desserts. Pâtes, viandes, large choix de pizzas ou encore salades, nous ne savons que choisir. Ce sera finalement un faux-filet au poivre accompagné de frites fraîches (13,50 €) pour l’une, à la moutarde pour l’autre.

Les frites sont maison, la sauce est bonne et la viande tendre. Pour le prix, nous sommes conquises. Si, gourmandes, nous avons opté pour les frites, les garnitures étaient elles aussi pléthoriques. Pomme au four, tomates provençales, haricots verts, riz, spaghetti, tagliatelles, fricassée de légumes ou encore salade sont proposés.



En dessert, nous choisissons l’île flottante (3,50 €) et les profiteroles (6,70 €), très copieuses. Un seul regret, les desserts tardent un peu. Il s’en fallait de peu pour qu’on loupe le début du film. Nous arrivons dans la salle rassasiées, pas même tentées par le pop corn.



Pratique. Le Chalet, centre commercial Saint-Sever à Rouen. Tél. 02 35 03 33 13.