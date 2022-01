Art pictural : Rouen relance en France la mode des panoramas

"Cette réalisation est née d'une rencontre", raconte Frédéric Sanchez, président de la métropole de Rouen. Elle a eu lieu à Berlin entre son prédécesseur Laurent Fabius et l'artiste et architecte allemand Yadegar Asisi.

Impressionné par les réalisations d'Asisi en Allemagne (Berlin, Dresde, Leipzig), l'ancien Premier ministre et actuel ministre des Affaires étrangères a tout de suite vu les bénéfices culturels et touristiques qui pourraient être retirés d'une telle attraction à Rouen.

Avant de découvrir une oeuvre spécifiquement consacrée à la ville où fut brûlée Jeanne d'Arc (ce sera en mai 2016 sur le thème du Rouen gothique de 1431, année de la mort de la Pucelle), les visiteurs vont pouvoir admirer un panorama déjà réalisé et consacré à la Rome antique en l'an 312, année de la conversion au christianisme de l'empereur Constantin.

Le "panorama XXL", tel que baptisé par la métropole rouennaise, sort déjà de l'ordinaire vu de l'extérieur. Posé sur les quais de Seine, tout près du port, c'est un immense cylindre métallique de 35 mètres de haut et 34 de diamètre, tout en dégradés de bleu.

A l'intérieur, le visiteur chemine dans des couloirs obscurs avant d'entrer dans la rotonde et d'éprouver un grand choc visuel, ne sachant par où commencer son observation de la Ville éternelle, où foisonnent temples, arcs, forums, paysages et des personnages par centaines. Un guide du visiteur permet de repérer la Colonne Trajane, l'arc de Septime Sévère ou le Colisée, de ne pas confondre l'Aventin et le Mont Palatin... En tout quelque 150 monuments sont représentés.

- Une toile de 101 mètres de long -

Les visiteurs peuvent admirer la fresque qui les entoure à 360 degrés depuis une tour intérieure comportant trois niveaux, d'où la vue est différente.

"Le panorama est un medium du XIXe siècle avec les technologies d'aujourd'hui" estime Yadegar Asisi, qui utilise l'ordinateur et la photographie numérique en plus du dessin et de la peinture. Mais l'ensemble est conçu comme une oeuvre picturale avec des jeux de perspective et de lumière.

Certains personnages au premier plan sont des figurants en costume d'époque qui ont été photographiés puis insérés dans l'ensemble.

Les images ainsi créées sont imprimées sur des bandes de tissus soudées entre elles de 3 mètres sur 32 pour former une immense toile à ajuster tout autour de la rotonde.

"La toile installée à Rouen est longue de 101 mètres et pèse 700 kg" précise Laure Dufay, la directrice du Panorama.

S'il s'appuie sur de longues recherches et s'entoure d'un comité scientifique, Asisi est avant tout artiste.

"J'essaye quand même de rester aussi près que possible des connaissances scientifiques pour être également authentique au sens de la liberté artistique", explique-t-il.

Asisi, qui travaille avec une équipe de 15 personnes, "exporte" pour la première fois ses panoramas hors d'Allemagne.

De telles oeuvres monumentales trouvent difficilement leur place dans les centres-villes d'aujourd'hui. Mais Rouen bénéficie de terrains qui ont été récupérés sur le domaine portuaire.

Dans quelques années, le panorama "Rouen gothique" sera transféré sur la rive sud de la Seine. Il sera incorporé à un ambitieux espace muséal, où la métropole compte exposer également deux anciens panoramas, l'un sur l'Abbaye de Westminster et l'autre sur Saint-Pierre de Rome, qui dorment depuis... 1833 dans les réserves du musée du Louvre.

Dans l'Europe du XIXe siècle, quand les panoramas étaient en vogue, Paris en comptait de nombreux. Les premiers ont vu le jour sur le Boulevard Montmartre, en 1802.