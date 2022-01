Sydney (AFP). Australie: huit enfants poignardés à mort dans une maison

Les cadavres de huit enfants âgés de 18 mois à 15 ans et une femme blessée ont été découverts vendredi dans une maison de Cairns en Australie, a annoncé la police, les médias locaux affirmant qu'ils avaient été poignardés. "Les enquêteurs de Cairns ont indiqué qu'une scène de crime s'était déroulée et ont lancé une enquête sur la mort de huit enfants ce matin", a déclaré la police australienne. "Lors d'un examen de la résidence, la police a découvert les corps des enfants, âgés de 18 mois à 15 ans", a-t-elle ajouté. Une femme de 34 ans a été retrouvée blessée dans cette maison de Menoora, à 10 minutes du centre de Cairns (nord-est). Elle se trouve dans un état stable et était entendue par les enquêteurs, selon la même source. Selon sa cousine Lisa Thaiday, la femme est la mère des enfants. Ces derniers ont été découverts par leur frère aîné, âgé de 20 ans, a-t-elle ajouté, citée par l'agence de presse australienne. Plusieurs médias australiens rapportent que les enfants sont morts de coups portés à l'arme blanche. Le quotidien local Cairns Post croit savoir de son côté qu'ils ont également été étouffés. La police n'a pas confirmé ces informations.

