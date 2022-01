Paris (AFP). Lepaon veut faire front et ne sera pas le rat qui quitte le navire

Le numéro un de la CGT Thierry Lepaon a affirmé jeudi soir sur France 3 Basse Normandie que sa "décision est de faire front" et qu'il ne sera "pas le rat qui quitte le navire". "Notre navire est aujourd'hui en difficulté () Si les équipes décident qu'il est temps de changer de secrétaire général j'écouterai et je prendrai mes responsabilités", a ajouté le secrétaire général de la CGT qui est sur la sellette depuis les révélations sur des dépenses et des indemnités prises en charge par le syndicat.

