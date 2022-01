Paris (AFP). Le Smic augmentera de 0,8% au 1er janvier, sans coup de pouce

Le Smic augmentera de 0,8% au 1er janvier, de 9,53 à 9,61 euros bruts de l'heure, sans "coup de pouce", a annoncé jeudi le ministère du Travail dans un communiqué. "En application des mécanismes légaux de revalorisation, le taux horaire du Smic sera porté, au 1er janvier prochain, à 9,61 euros bruts contre 9,53 euros depuis le 1er janvier 2014, soit 1.457,52 euros bruts mensuels", indique le ministère dans un communiqué. Cette annonce intervient après la Commission nationale de la négociation collective (CNNC) qui se réunissait dans la matinée sur le sujet. Chaque mois, un smicard touchera ainsi 12,14 euros bruts de plus par rapport à 2014. Le ministre des Finances, Michel Sapin, avait prévenu dès le début du mois qu'il "n'y aurait pas de coup de pouce", conformément aux préconisations du groupe d'experts sur le Smic. La revalorisation mécanique du Smic est calculée en fonction de deux critères. D'abord, l'indice des prix à la consommation hors tabac pour les 20% de ménages aux revenus les plus faibles: +0,2% entre novembre 2013 et novembre 2014. Deuxièmement, la moitié du gain de pouvoir d'achat du salaire horaire de base ouvrier et employé (SHBOE): +0,6% entre septembre 2013 et septembre 2014. La CGT, qui réclame une revalorisation à 1.700 euros mensuels, avait exprimé dès mercredi son "insatisfaction vis-à-vis de l'absence de coup de pouce". "Au-delà de la question du Smic, qui est importante, il est nécessaire de penser des mécanismes pour que la pyramide des salaires ne soit pas aplatie au niveau du salaire minimum", avait de son côté estimé Inès Minin, son homologue de la CFDT. Le dernier coup de pouce au Smic remonte au 1er juillet 2012. Au lendemain de l'élection de François Hollande, le salaire minimum avait été revalorisé de 2%, au lieu de 1,4%.

