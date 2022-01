Nations unies (Etats-Unis) (AFP). Résolution palestinienne à l'Onu: le texte affirme l'urgence d'une paix globale

Le projet de résolution que les Palestiniens ont soumis mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU "affirme l'urgence de parvenir à une paix globale, juste et durable" dans un délai de douze mois. Le texte, dont l'AFP a eu copie, mentionne aussi, comme un des "paramètres" d'une solution négociée, "un retrait complet et par étapes des forces de sécurité israéliennes, qui mettra fin à l'occupation commencée en 1967 () dans un laps de temps raisonnable, qui ne devra pas dépasser la fin de l'année 2017". Ces deux exigences sont a priori difficilement acceptables pour les Etats-Unis, qui ont brandi la menace d'un veto au Conseil, et pour leur allié israélien. Mais l'ambassadeur palestinien à l'ONU Riyad Mansour a annoncé que les Palestiniens étaient prêts à amender ce texte et n'étaient pas pressés de le soumettre au vote, contrairement à ce que de hauts responsables palestiniens à Ramallah (Cisjordanie) avaient affirmé. Sous la pression des Européens et de pays arabes, notamment la Jordanie, les Palestiniens ont accepté de poursuivre des négociations, y compris avec les Etats-Unis, pour parvenir à un texte consensuel susceptible d'être adopté par le Conseil.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire