Paris (AFP). Coupe de la Ligue: Paris assure, Monaco et Lille au forceps

Paris, en crise de victoire, a renoué avec le succès pour assurer sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue mercredi en venant à bout d'Ajaccio (3-1), tandis que Monaco et Lille se sont imposés aux tirs au but face à Lyon (1-1, 4 t.a.b à 5) et Bordeaux (1-1, 6 t.a.b à 5). Saint-Etienne-PSG sera le choc des quarts de finale, selon le tirage effectué en fin de soirée sur France 3. Monaco recevra Guingamp, Lille accueillera Nantes et Rennes se déplacera à Bastia. En crise de victoire après ses deux défaites à Barcelone en Ligue des champions puis à Guingamp en championnat, Paris, en souffrance, a assuré l'essentiel face à Ajaccio (3-1). A défaut de se rassurer. Avec une équipe largement remaniée notamment avec un milieu de terrain made in France Cabaye-Rabiot-Chantôme, les Parisiens ont longtemps été mis en difficulté par les Corses en concédant même l'ouverture du score sur un pénalty de Cavalli (27e) au terme d'une première période très poussive. Mais Cavani a remis le club de la capitale en selle en égalisant peu avant l'heure de jeu (54e), avant qu'Aurier ne délivre ses partenaires, en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs (80e), puis Bahebeck ne scelle le score en fin de match (84e). Les deux chocs entre deux formations de Ligue 1 ont tenu leurs promesses. Au bout du suspense, Monaco et Lille se sont imposés aux tirs au but respectivement face à Lyon (1-1, 4 t.a.b à 5) et Bordeaux (1-1, 6 t.a.b à 5). Auteur déjà d'un arrêt sur pénalty en prolongation, Anthony Lopes a récidivé lors de la séance de tirs au but mais cela n'a pas suffit. C'est Maarten Stekelenburg, pour son premier match sous le maillot de l'ASM, qui lui a volé la vedette en offrant la victoire aux Monégasques grâce à son arrêt décisif. Avec l'inévitable Vincent Enyeama, impérial dans les cages et qui est même allé de son tir au but, Lille s'est lui offert le scalp de bordeaux, pourtant triple vainqueur de l'épreuve (2002, 2007, 2012). Opposés à des clubs de Ligue 2, Guingamp et Rennes ont, comme le PSG, fait respecter la hiérarchie. Sur un nuage après son incroyable semaine marquée par sa qualification en 16e de finale de l'Europa League et sa victoire face à l'ogre parisien en Ligue 1, Guingamp s'est baladé face à Arles-Avignon (2-0). Beauvue, toujours en état de grâce, y est même allé de son but en inscrivant un maître coup-franc (68e). Rennes a de son côté eu plus de mal face à Créteil. Gênés par une formation francilienne bien en place, les Bretons se sont défaits du piège grâce à un but de la tête d'Armand (69e). Plus tôt dans la journée, Saint-Etienne est venu à bout de Lorient (1-0). Après une élimination en Europa League et un triste match-nul en L1 contre Nice (0-0), Saint-Etienne s'est relancé sur le terrain synthétique très glissant de Lorient, grâce à l'inévitable Hamouma (48e). Résultats des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue disputés mardi et mercredi: Mardi: Bastia (+) - Caen 4-2 a.p. Nantes (+) - Metz 3-2 a.p. Mercredi: Lorient - (+) Saint-Etienne 1-0 Rennes (+) - US Créteil-Lusitanos (L2) 1-0 Ajaccio (L2) - (+) Paris SG 1-3

