La Havane (AFP). Cessez-le-feu des Farc pour une durée indéterminée en Colombie

La guérilla des Farc a annoncé mercredi l'instauration d'un cessez-le-feu unilatéral en Colombie pour une "durée indéterminée", dans le cadre du processus de paix en cours avec le gouvernement. "Nous avons décidé de déclarer un cessez-le-feu unilatéral et l'interruption des hostilités pour une durée indéterminée, ce qui doit déboucher sur un armistice", a indiqué sur son blog la délégation des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) à La Havane, siège des pourparlers. Ces discussions, ouvertes depuis plus de deux ans, visent à résoudre le plus vieux conflit d'Amérique latine, qui a fait en un demi-siècle quelque 220.000 morts et 5,3 millions de déplacés, selon des chiffres officiels. Issue d'une insurrection paysanne en 1964, la rébellion marxiste des Farc, la principale du pays avec encore près de 8.000 combattants, a toutefois prévenu que sa trêve serait suspendue en "cas d'attaques de la part de la force publique" . Afin de garantir le "succès" du cessez-le-feu, la guérilla prône également la mise en place d'observateurs internationaux, mentionnant deux blocs régionaux, l'Union des nations sud-américaines (Unasur) et la Communauté d'Etats d'Amérique latine et des Caraïbes (Celac), ainsi que le Comité international de la Croix Rouge (CICR).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire