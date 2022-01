Lorient (AFP). Coupe de la Ligue: Saint-Etienne qualifié pour les quarts en battant Lorient

Saint-Etienne, remis d'une pénible semaine en Europa League et en championnat, a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue en battant Lorient (1-0), mercredi au stade du Moustoir. Après une élimination en Europa League et un triste match-nul en L1 contre Nice (0-0), Saint-Etienne s'est relancé face à une équipe Lorient largement remaniée, avec seulement trois titulaires du onze de départ contre Metz (3-1), samedi dernier. Sur un terrain synthétique rendu très glissant par le crachin incessant, les joueurs ont eu du mal à tenir sur leurs appuis. Ce qui explique le déchet technique entrevu parfois au cours d'une partie très ouverte. Malgré la bataille en milieu de terrain, les Stéphanois pressaient haut dès le début de la partie. Mais la première occasion était lorientaise (36), lorsque Ruffier ne parvenait pas à se saisir du ballon sur un corner dont héritait Bellugou dans son dos. Le retourné du Lorientais fuyait de peu la cage. Les Verts répliquaient par Van Wolfswinkel qui ne trouvait pas non plus le cadre (37). Les meilleurs opportunités étaient du côté morbihannais lorsqu'Autret, lancé dans la profondeur par Diallo, perdait son duel face à Ruffier (43) ou encore cette tête de Jeannot sur un corner, sauvée sur sa ligne par Lemoine (44). Vainqueurs de la compétition en 2013, les Stéphanois avaient annoncé que cette coupe leur tenait à coeur. Ils prenaient la direction du quart de finale à la 48e minute grâce au but d'Hamouma, bien servi dans l'intervalle par Corgnet, tout juste entré en jeu. Lorient ne baissait pas pour autant les bras, se procurant plusieurs situations devant le but par Jeannot (63), Ayew (67) et Guerreiro (75), Traoré (90+2) mais Ruffier faisait bonne garde. Lorient a joué chèrement sa peau. Certains joueurs comme Autret et Bellugou, peu utilisés, ont su saisir leur chance alors que Coutadeur, de retour de blessure, a montré qu'il avait retrouvé son niveau. Les Verts avaient la possibilité de se mettre à l'abri à la 85e mais Monnet-Paquet manquait le cadre. Qu'importe, Saint-Etienne poursuit l'aventure en quart de finale.

