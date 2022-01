Education prioritaire à Cherbourg : "une carte incompréhensible"

Les enseignants et parents d'élèves du collège Cachin, à Cherbourg, rejoints par ceux des écoles Doisneau et Jean-Jaurès (maternelle et primaire), ont formé un cortège ce mercredi 17 décembre pour rejoindre la place de la mairie. Le collège est exclu de la nouvelle carte des Réseaux d'Education Prioritaire (REP) officialisée ce jour par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. De cette décision découle aussi l'exclusion des écoles voisines de Cachin, qui jusque là bénéficiaient de ces moyens financiers et humains supplémentaires.

Le soutien des élus

Par ailleurs, les parents d'élèves et instituteurs des écoles de La Fraternité et La Polle étaient également mobilisés ce mercredi. Ils demandent à bénéficier du dispositif REP. En effet, les quartiers où sont implantées ces écoles sont désormais classés comme "prioritaires" par le ministère de la Ville. "Une instruction a été envoyée le 28 novembre aux préfets et auxa Dasen pour caler les dispositifs d'éducation prioritaires aux contrats de ville. Or, nous apprenons que ces écoles ne sont pas incluses dans les REP. C'est un paradoxe que nous avons souligné dans notre courrier envoyé à la ministre de l'Education Nationale" explique Lydia Thieulant, première adjointe au maire chargée de l'éducation.

Le maire, Jean-Michel Houllegatte, accompagné de plusieurs adjoints et conseillers municipaux de la majorité, était présent aux côtés des manifestants. Les élus espèrent obtenir gain de cause pour les cinq écoles. Concernant le collège Cachin, ils demandent qu'une évaluation soit effectuée chaque année pour analyser les conséquences de la sortie de l'Education Prioritaire.

BONUS AUDIO - Le reportage de Tendance Ouest