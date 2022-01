Cité du Vatican (AFP). Un tango géant attendu à Rome pour l'anniversaire du pape

Des milliers de passionnés de tango devraient danser mercredi place Saint-Pierre à Rome au son du bandoneon, répondant à l'invitation lancée sur les réseaux sociaux à fêter les 78 ans du pape argentin. Venus de toute l'Italie, et même pour certains de plus loin, ils ont prévu de se lever aux aurores pour être aux premières loges lors de l'audience générale qui doit débuter à 10H00. Ils agiteront un foulard blanc au passage du pape François, puis écouteront sagement sa cathéchèse et ses bénédictions. Mais vers midi, lorsque sonne d'ordinaire l'heure de la dispersion après le départ du pape, ils se sont arrangés pour que retentissent sur la place quelques-uns des airs favoris de Jorge Bergoglio. Alors les couples s'élanceront par centaines sur la célèbre via della Conciliazione pour offrir symboliquement au pape cette danse sensuelle née dans les bas-fonds de Buenos Aires. "Danser pour le pape sera notre cadeau", a expliqué Cristina Carmorani, professeur de danse à Conventello, près de Ravenne (nord-est), qui a lancé l'initiative "Un tango pour François" sur Facebook. Elle qui espérait rassembler quelques centaines de personnes assure avoir reçu plus de 3.200 inscriptions. "Tout le monde s'est déchaîné, jamais je n'aurais imaginé une telle adhésion", a-t-elle déclaré dans la presse. Sur la page qu'elle a créée, les consignes sont précises -- portez un foulard blanc, soyez là tôt, passez aux toilettes avant parce que rien n'est prévu pour cela -- tandis que des participants multiplient les commentaires impatients. Selon les prévisions météorologiques, le ciel devrait même se montrer clément, après plusieurs jours de pluie à Rome. - 'J'adore ça' - Quand il n'était encore que cardinal de Buenos Aires, il y a quelques années, Jorge Bergoglio avait avoué dans une interview sa passion pour les grands musiciens de tango: "C'est plus fort que moi, j'adore ça". Selon sa soeur cadette, il était même bon danseur dans sa jeunesse L'année dernière, pour le premier anniversaire à Rome du nouveau pontife argentin, Radio Vatican lui avait déjà fait honneur en diffusant sur les ondes ses airs de tango préférés, dont "Por una cabeza" de Carlos Gardel. Dans un tout autre style, l'association des "Papaboys" organise mercredi un marathon de prière en hommage au pape à San Lorenzo, un centre d'accueil pour les jeunes aux portes du Vatican. Après une messe célébrée à minuit par un prêtre de l'Opus Dei, une récitation du rosaire et plusieurs heures d'adoration de l'eucharistie, les participants seront eux aussi présents à l'audience générale place Saint-Pierre. Mais ils ont ensuite prévu de regagner sagement le centre San Lorenzo pour reprendre les prières, qui doivent se poursuivre jusqu'à minuit. Le pape François semble pourtant souhaiter que cette journée ne sorte pas trop de l'ordinaire. Rien de particulier n'est prévu à son programme officiel, et la presse italienne parle seulement d'un gâteau préparé pour le repas de midi. L'année dernière, alors que des dizaines de milliers de personnes lui souhaitaient un bon anniversaire sur Twitter, le pape s'était contenté d'inviter le personnel de la résidence Sainte-Marthe, où il réside, à sa messe du matin pour lui donner une atmostphère familiale. Puis il avait pris son petit déjeuner avec quatre SDF, habitués du quartier du Vatican.

