Education prioritaire : rassemblement à 11H à Cherbourg

La FSU, FO, SUD , le SGEN-CFDT, et SE-UNSA appellent les enseignants des écoles et collèges classés aujourd'hui dans l'Education prioritaire à la mobilisation ce mercredi 17 décembre. Ils refusent en effet les contours de la nouvelle carte des Réseaux d'Education Prioritaire qui doit être présentée officiellement par la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Le collège Cachin de Cherbourg, ainsi que les école Doisneau, de la Brèche du bois et de Jaurès en sont exclus.

Parents et enseignants demandent aussi l'intégration en REP des écoles de La Polle et de la Fraternité.

Un rassemblement est prévu ce mercredi 17 décembre à 11h, devant la mairie de Cherbourg.