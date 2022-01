Paris (AFP). Lepaon réfléchira à une éventuelle démission d'ici au 6 janvier

Le numéro un de la CGT Thierry Lepaon "réfléchira" à une éventuelle démission d'ici la prochaine réunion de la direction de la centrale fixée au 6 janvier, a indiqué à l'AFP Agnès Naton, membre de la direction. "Aucune démission n'a été actée aujourd'hui", a indiqué Mme Naton, à l'issue d'une réunion de la Commission exécutive (direction élargie) qui s'est réunie toute la journée au siège de la centrale à Montreuil. "La question de la démission du secrétaire général et du bureau confédéral" (direction resserrée ) "est venue dans les débats", a souligné Mme Naton. Une nouvelle réunion de la Commission exécutive a été fixée le 6 janvier une semaine avant le Comité confédéral national (CCN, le "Parlement") du 13, seule instance habilitée à révoquer le numéro un et le bureau confédéral. "D'ici le 6 janvier, Thierry Lepaon va réfléchir aux décisions qu'il pourra prendre s'agissant de sa démission ou pas, et du devenir du bureau confédéral", a ajouté Mme Naton. Le CCN portera sur "les procédures financières et le rôle du bureau et de la Commission exécutive", selon l'ordre du jour fixé mardi. Selon Mme Naton, "il y a eu un fort consensus" durant les débats "sur l'importance pour les organisations de la CGT" (fédérations et unions) "d'être en possession de tous les éléments d'information" avant de prendre leur décision en vue du CCN. "Statutairement il appartient à la Commission exécutive de proposer" au CCN "une nouvelle équipe ou le remplacement de tout ou partie du bureau", a précisé Mme Naton. Selon elle, la commission exécutive a relevé mardi qu'il n'y a "pas eu enrichissement personnel" de M. Lepaon durant son mandat, même si "des fautes individuelles et collectives" ont été commises nécessitant des corrections dans les procédures. Le secrétaire général est épinglé depuis les révélations de la presse sur le coût des travaux réalisés dans son appartement de fonction et dans son bureau au siège ainsi que sur la prime reçue à son départ de la CGT Normandie pour prendre la direction nationale.

