Le Havre, l'homme tué par la police était en crise de démence meurtrière

En fin d'après-midi, le procureur de la république du Havre, Francis Nachbar, s'est exprimé sur l'événement tragique de la nuit dernière.

Un scénario glauque

Dans le quartier Mont-Gaillard au nord-est de la ville, les policiers sont appelés par des voisines qui croisent l'homme ensanglanté, pieds nus, en caleçon et un couteau à la main. Il tente de les agrésser. Elles se réfugient chez elles.

L'homme de 30 ans, connu des services de police, sort dans la rue. Il se serait jeté sur une voiture et aurait tapé sur la vitre sans la casser. La police arrivée sur place préfère attendre du renfort.

Il se jette ensuite sur un passant âgé de 32 ans et le frappe de plusieurs coups de couteau. On dénombre 20 impacts, mais son pronostic vital ne serait plus engagé. C'est au moment ou il "tente de l'égorger" que les deux policiers interviennent. Ils sont précipitamment chargés par l'homme.

Un premier policier tire avant de tomber. Le deuxième tire à son tour. Le procureur du havre précise que l'individu a reçu une dizaine de balles dans le corps, qu'il a mis du temps à tomber et qu'il est décédé sur place.

L'intégralité de la scène a été filmée par les caméra de sécurité de la ville.

Situation de légitime défence

Le procureur indique que les deux policiers ont agi en situation de légitime défense et qu'ils sont choqués.

"Les collègues avaient affaire à quelqu'un qui avait la volonté de tuer", a affirmé à l'AFP Karim Bennacer, secrétaire régional pour la Haute-Normandie du syndicat de police Alliance.

"Ils ont riposté avec leur arme, dans le strict cadre de la légitime défense, puisque la légitime défense est clairement retenue, cela ne fait pas l'ombre d'un doute", a-t-il ajouté.