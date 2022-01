Rouen : quand Mr Renard rencontre La Fontaine

Alison Morel, 28 ans, illustratrice par passion, est lauréate du concours Créa’ctifs pour avoir imaginé et développé un livre interactif pour enfants de 3 à 9 ans.



La Fontaine revisité



Une idée qui vient de loin : “J’ai toujours dessiné. Lors de mes études à Paris, certains voulaient réintroduire des cours de morale. J’ai alors pensé aux fables de la Fontaine et, pour mon mémoire, j’ai pensé à ce livre interactif.” Et, comme les fables du célèbre conteur pâtissent selon la jeune femme “d’illustrations vieux jeu”, elle se met en tête de réinventer le mythe. “J’ai pris quatre fables - le Corbeau et le Renard, le Loup et le Renard, le Chat et le Renard et le Renard ayant la queue coupée - et j’ai introduit un protagoniste principal, Mr Renard.” Les Aventures de Mr Renard sont nées.



Reste le côté interactif : le livre sera disponible sur les tablettes mobiles. L’enfant, en touchant l’écran, pourra faire bouger les éléments du décor, révéler des informations supplémentaires, stopper temporairement l’histoire...



Prochain chantier : “Je recherche un comédien pour lire le texte”. Le livre pourrait être prêt d’ici 7 à 12 mois.