Sortir dans l'Orne : mercredi 17 décembre

Aujourd'hui un marché de Noël est organisé à la Ferté Macé. 70 exposants sont présents pour vous proposer des produits régionaux, de l'artisanat. Des animations sont également prévues avec la présence du Père Noël, Petit jean et son accordéon, une chorale et un pôle enfants sur le parvis de l'église. Rendez-vous aujourd'hui de 15h à 20h à la Ferté Macé.



Le Festival Electro Léo se tient vendredi et samedi à Alençon. Retrouvez sur la scène Anova des artistes internationaux mais aussi des talents de la région. Le Festival Electro Leo c'est ce vendredi et ce samedi à Alençon. Retrouvez la programmation complète sur electroleo.com



Dimanche, c'est le cyclo-cross nationale à Beauchêne avec la participation des professionnels et des meilleurs coureurs amateurs. Départ de l'école de cyclisme à 11h puis différents départs dans la journée selon les catégories. Une organisation du vélo club Domfrontais.