Pas de transports scolaire dans la Manche ce matin !

Mercredi 1er décembre



Lignes régulières :

Par décision prise hier mardi 30 novembre, l'ensemble des lignes situées au nord d'une ligne Coutances-Saint-Lô n'a pas circulé ce matin. Pour le reste du réseau Manéo, les transports réguliers ont fonctionné normalement. Ces lignes, au sud de la ligne Coutances – Saint-Lô sont maintenues jusqu'à ce soir 17 h dans la mesure où les routes resteront praticables. Au-delà de 17 h, seules les lignes 5 (Avranches – Pontorson), 6 (Pontorson – Le Mont Saint-Michel) et 7 (Granville – Avranches) fonctionneront dans la mesure où les routes resteront praticables.

Transport scolaire :Concernant le transport scolaire, les circuits scolaires sur La Hague, Les Pieux, Cherbourg, Saint-Pierre-Eglise, Valognes, Bricquebec, le Val de Saire, Barneville-Carteret, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Sainte-Mère-Eglise, Montebourg, La Haye-du-puits et Carentan étaient interdits aujourd'hui. Ce matin, des difficultés d'acheminement ont été rencontrées sur le secteur de Périers et Coutances ainsi qu'un circuit sur Lessay, pour lesquels les transporteurs ont pris l'initiative de ne pas circuler à cause de conditions de circulation dangereuses. Là où les transports scolaires n'ont pas été interdits, le ramassage scolaire a été effectué ce midi (mercredi) sauf dans le secteur de Périers.



Jeudi 2 décembre



Pour la journée du 2 décembre, toutes les lignes régulières sont suspendues ainsi que les circuits scolaires sur l'ensemble du département.