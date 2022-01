Musique à Caen, O Evil You publie son nouveau clip

Les anciennement nommés Fireworks et désormais O Evil You, ont dévoilé un nouveau clip pour le morceau "Carrie". Dans cette formation caennaise, on retrouve Guillaume du groupe 64 dollar question et Maxence, ex-guitariste des Kim Novak et membre de Talma Suns.

Talents de la scène régionale, les normands flirtent à travers leurs compositions avec de délicates sonorités folk et une voix ténébreuse et envoûtante, qui se marient avec éclat aux images marines et oniriques de Anthony Gandais.

