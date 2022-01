Noël : Caen enfile son plus beau costume

Cette année plus que toute autre et jusqu'au mois de janvier, la ville se pare de ses plus beaux atours. 630 points, répartis dans le centre et les quartiers alentours, sont décorés : des kilomètres de guirlandes déployées ! De la tombée de la nuit au lever du jour, les décorations sont illuminées pour le plus bel effet.