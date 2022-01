Décadrages aux Beaux-Arts de Caen : l'image en mouvement

C'est l'occasion de s'interroger sur la relation qu'entretient la peinture avec le cinéma et la vidéo, en s'attardant sur ces oeuvres qui représentent la nourriture. 'L'image en mouvement a t-elle réinventée cette représentation�? Le débat est ouvert. Toute la semaine les collections permanentes du musée vont s'animer. Des installations interactives, sonores et odorantes associées à une sélection de vidéos sont le travail des deux acteurs majeurs de l'événement : Transat et le collectif Clair Obscur.



Le résultat? Un jeu visuel saisissant et un réel dialogue avec les toiles. En parallèle, le musée lance un concours vidéo. “Filmez la nourriture qui se mange”, et vous serez peut être le grand gagnant. Mais “Décadrage”, c'est aussi pendant 13 jours des visites, des projections, des rencontres et des animations. De quoi vous mettre l'eau à la bouche.



Pratique : Jusqu'au 13 décembre au Musée des Beaux-Arts de Caen. 02 31 30 47 70.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire