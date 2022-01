Raphaël Personnaz et Régis Wargnier passent aux aveux

Le réalisateur Régis Wargnier, qui depuis toujours a une inclinaison certaine pour l'Asie et ses traumatismes de guerre, revient sur ses terres de prédilection, plus de 20 ans après Indochine.

Dénoncer les idéologies extrémistes

Il explore cette fois les ravages des idéologies à travers le prisme d'une relation étrange entre un bourreau khmer rouge et sa victime, un jeune anthropologue français. " J'ai voulu dénoncer les paranoïas des Khmers qui découlent de l'utopie communiste- explique Régis Wargnier. L'histoire se passe en 1971. A cette époque François Bizot est bien integré : il vit dans un petit village, il a épousé une cambodgienne et parle Khmer couramment. Cela ne l'empêche pas d'être arbitrairement arrêté par les Khmers et accusé d'espionnage. A cette époque, le pays traverse une période d'incertitude. Les Khmers rouges ne possèdent qu'un quart du territoire, on ne mesure pas encore l'ampleur du drame."

Un investissement total pour Raphaël Personnaz

Pour incarner le personnage, Raphaël Personnaz s'est investi psychologiquement mais aussi physiquement: " nous avons tourné les scènes du film dans l'ordre chronologique-raconte t-il. Pour plus de réalisme, il m'a semblé nécéssaire de perdre 10 kg. En quelques semaines je me suis donc astreint à un régime strict pour mieux me glisser dans la peau du personnage. Il m'a fallu aussi bien sûr apprendre le khmer et pour cela j'ai commencé à travailler la langue et mes répliques plus d'un an avant le tournage, avant d'entamer des cours intensifs de prononciation trois semaines avant le tournage. C'était vraiment très complexe et j'ai dû trouver des astuces mnémotechniques. Et puis pour comprendre le lien étrange qui unit ces deux personnages, bourreau et victime, j'ai eu la chance de rencontrer François Bizot lui-même."

Il n'y a pas de monstre, il n'y a que des hommes

"Cette relation explore les frontière de l'humanité- ajoute le réalisateur. Lorsque 20 ans après le bourreau et la victime se sont retrouvés- ces retrouvailles ont été filmées par Arte NDLR- il y avait presque de la chaleur humaine entre ces deux hommes. Ce lien étrange qui les unit dépasse l'entendement. Simplement, j'ai voulu filmé le fait que chacun a sû trouver en l'autre sa part d'humanité. Même si Douch est un chef militaire sanguinaire - il est responsable de la mort de 12.000 personnes- ce bourreau quoique monstrueux reste un être humain mais qui mérite une peine aussi terrible que la souffrance infligée aux victimes".

