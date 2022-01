Europe, des pêcheurs normands protestent contre les nouveaux quotas

"Depuis ce lundi matin, les bateaux en mer ont coupé leurs balises de contrôle et ne remplissent plus les déclarations de pêche sur lesquelles ils doivent indiquer chaque jour leur lieu de pêche, les espèces et les volumes pêchés", a indiqué à l'AFP Paul Françoise, président du comité départemental des pêches du Calvados.

Selon lui, le mouvement est largement suivi parmi les quelque 5 à 600 équipages composant la flotte de Manche-est. Les pêcheurs des Pays de la Loire (350 bateaux au total) sont également partie prenante du mouvement, ainsi que quelques bateaux bretons, a-t-il précisé.

Les marins-pêcheurs entendent par ce mouvement symbolique affirmer leur refus d'une nouvelle baisse des quotas de pêche en 2015. "Celle-ci pourrait atteindre 60% pour la sole, 20% sur la raie et le cabillaud", a indiqué M. Françoise, également membre du Comité national des pêches.

"On peut accepter des diminutions de quotas, mais pas comme ça. On ne va pas pouvoir tenir économiquement" Paul Françoise

Lors de sa venue aux Assises de l'économie de la mer et du littoral, le 2 décembre à Nantes, le Premier ministre avait tenté de rassurer les pêcheurs, affirmant que la France défendrait à Bruxelles des quotas de pêche pour 2015 tenant compte de "leur impact économique sur la filière".

Source : AFP.