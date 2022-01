Porsche, Jaguar, Alfa Roméo : le Caennais qui parle à l'oreille des chevaux

Simon Louis a rêvé petit de ces bolides, un rêve qu'il a commencé à réaliser il y a une quinzaine d'années. Il compte aujourd'hui dans son garage trois Porsche, une Alfa Romeo Giulietta Spider de 1962 (' un joyau à conduire ”) et le clou de ses voitures, une Jaguar Type E de 1968 (“ avec ses trois essuie-glace et son capot de deux mètres ”). Pour tout œil même non averti, chacune de ses carrosseries vaut la peine de détourner la tête. Et ce n'est pas tout ! Simon Louis est aussi amateur de deux-roues, et possède trois motos de plus de trente ans, une Suzuki 1974 (“ puissante et polluante, tout à fait politiquement incorrecte !”), une Honda et une BMW toutes deux datées de 1973.



300 m2 de musée privé !



Prêts à faire ronfler leurs moteurs à la moindre sollicitation, ces véhicules somnolent sous leur housse dans un vieux garage sécurisé de 300 m2, entourés de dizaines de publicités en plaques de tôle, autre lubie du collectionneur. “Carburateurs Solex, points de vente”, “Kervoline, l'huile qui s'impose par ses qualités” ou “Motul motor oils”, trouvés au fond d'une cheminée ou dans un vide-grenier, offrent au lieu une allure de musée automobile. Déjà équipé de spots et de toilettes, il comportera bientôt un bar, un espace- café et des étagères à revues pour accueillir les amis du club Belles et bielles de Normandie.

La relève est déjà assurée. Son fils Rémy, 10 ans, connaît déjà tout par cœur. “ Il conduit, mais sur place seulement !”





Légende photo : Deux modèles de la collection de Simon Louis : une Porsche 1956 Cabriolet et une Porsche 1962. Deux véhicules comme neufs et en parfait état de marche, dont la particularité réside dans l'emplacement du moteur : à l'arrière de l'engin.



