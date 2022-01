Paris (AFP). Le mouvement des taxis franciliens contre l'américain Uber peu suivi

Fâchés contre la "concurrence déloyale" du géant américain Uber, des chauffeurs de taxi ont organisé lundi une opération escargot depuis les aéroports parisiens, un mouvement non soutenu par les principaux syndicats et faiblement suivi. Le gouvernement s'est empressé de préciser que la loi interdisant à des chauffeurs non professionnels d'exercer, qui existe déjà, serait plus contraignante encore à partir du 1er janvier. Ce durcissement pourrait sonner le glas du service UberPOP, qui met en relation des passagers et des automobilistes qui ne sont pas chauffeurs professionnels. "Nous ne cédons à aucune corporation, nous appliquons la loi", a déclaré le Premier ministre Manuel Valls, en déplacement à Dijon. "Libérer les énergies de notre économie, ce n'est pas la loi de la jungle. Il faut rassurer évidemment les taxis, ceux qui manifestent et surtout ceux qui ne manifestent pas et sont parfaitement au courant des processus d'élaboration de la loi". Ce nouvel épisode dans la guerre des taxis fait suite au refus vendredi du tribunal de commerce de Paris d'interdire le populaire mais controversé service UberPOP, car des décrets d'application de la loi Thévenoud encadrant l'activité des VTC (véhicule de tourisme avec chauffeur) et taxis n'avaient pas été publiés. "La loi qui va entrer en vigueur le 1er janvier punira de deux ans de prison et 300.000 euros d'amende le fait d'organiser un système de mise en relation de clients avec des personnes qui ne sont ni des taxis, ni des VTC", a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de l'Intérieur Pierre-Henry Brandet. Selon lui, "toutes les échéances de l'entrée en vigueur de la loi sur les taxis et VTC sont scrupuleusement tenues par les pouvoirs publics". Le décret principal doit être présenté cette semaine au Conseil d'Etat, selon Matignon. UberPOP a été ajouté en février à l'offre commerciale parisienne d'Uber, plateforme électronique disponible sur smartphone servant d'intermédiaire entre clients et VTC. Rassemblés dès l'aube à l'appel de plusieurs associations, une centaine de taxis à Roissy et une cinquantaine à Orly se sont ébranlés dans le calme lundi vers 08H00 aux sons des klaxons, selon une source policière. Les cortèges doivent se rejoindre près des Invalides avant de se disperser en milieu d'après-midi. - Uber sur la sellette à l'étranger - Depuis Orly, les taxis occupaient seulement la file de droite, limitant l'impact sur le trafic, a constaté un journaliste de l'AFP. Ainsi, peu avant 09H00, le cumul des bouchons autour de Paris correspondait au niveau habituel. "Aujourd'hui, c'est pour marquer le coup, et plus tard, il va y avoir une manifestation beaucoup plus importante, si d'ici là le gouvernement ne nous a pas écoutés", a déclaré à l'AFP le président de l'Association française des taxis Roméo Pestana. "Ce n'est pas une journée de blocage, c'est une journée de sensibilisation de la société française", a complété un porte-parole du Collectif des taxis parisiens, Jalale El Ouahab. "C'est un combat contre tout Uber. C'est un ras-le-bol, on n'en peut plus. Autoriser UberPOP, c'est mettre 57.000 taxis français sur le carreau, et donc 57.000 familles", a dénoncé le président de Taxis de France Ibrahima Sylla. La décision du tribunal est d'autant plus incomprise que Uber est sur la sellette dans d'autres pays. En Espagne, un juge a interdit UberPOP pour concurrence déloyale, au lendemain d'une décision identique aux Pays-Bas et de l'interdiction à New Delhi de toutes les sociétés de voiturage via application mobile. Les autorités danoises et norvégiennes ont aussi déposé plainte contre la société présente dans plus de 250 villes et 50 pays, et celles de la région de Bruxelles en ont l'intention. En France, une précédente opération escargot contre les VTC, et particulièrement Uber, avait été marquée en janvier par des débordements et dégradations à Paris. Cette fois, l'intersyndicale n'a pas rallié le mouvement, même si elle demande aussi l'interdiction d'Uber.

