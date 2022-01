Paris (AFP). Semaine déterminante pour la CGT et Thierry Lepaon

La semaine pourrait être déterminante pour la CGT et Thierry Lepaon. Lundi, le numéro un de la CGT, qui peine à convaincre depuis les révélations de la presse sur son train de vie, va devoir se défendre devant des cadres du syndicat, mais son sort semble déjà scellé. Lundi, les secrétaires des fédérations et des unions départementales ont rendez-vous au siège à Montreuil, près de Paris, pour préparer le Comité confédéral national (CCN), le "parlement" de la CGT, prévu le 13 janvier. Mardi, la Commission exécutive doit en fixer l'ordre du jour. Jusqu'à la réunion du CCN, seule instance habilitée à démettre le secrétaire général, les statuts protègent Thierry Lepaon, qui a succédé à Bernard Thibault en mars 2013. Mais il pourra dès lundi mesurer les soutiens qui lui restent au sein de la centrale. Le coût des travaux réalisés dans son appartement de fonction loué par la centrale et dans son bureau au siège à Montreuil, étalé dans la presse, avait déjà fragilisé le secrétaire général. Mais la prime de 31.000 euros versée à son départ de la CGT Normandie n'a fait que renforcer ses opposants. Thierry Lepaon s'est déjà expliqué devant le bureau confédéral, où personne n'avait demandé sa démission, selon la CGT, puis devant la cinquantaine de membres de la commission exécutive la semaine dernière. Là, il a annoncé la démission de l'administrateur-trésorier Eric Lafont, qui avait validé les travaux et a, aux yeux de beaucoup, servi de fusible. Malgré sa détermination à rester en place, des voix appellent Thierry Lepaon à quitter de lui-même son fauteuil, à commencer par la puissante fédération des services publics, qui revendique à elle seule plus de 80.000 adhérents. "La meilleure solution pour rassembler la CGT est la démission de Thierry de son mandat de secrétaire général dans les plus brefs délais", écrit la fédération dans un texte, jugeant ce départ "inéluctable". Elle lui donne jusqu'au 13 janvier pour en décider, affirmant que dans le cas contraire la fédération serait "porteuse d'un mandat de révocation" lors du CCN. Une autre fédération, la Santé, a admis aussi avoir débattu de la crise. "Elle se prononcera le 12 janvier", veille du CCN, a dit sa secrétaire générale Nathalie Gamiochi. - Une direction 'qui travaille différemment' - Début décembre, c'est le syndicat CGT des journalistes qui avait demandé au numéro un de partir, en dénonçant de "profonds dysfonctionnements". Mais au-delà d'un éventuel départ de Thierry Lepaon, d'autres questions se profilent. Le bureau confédéral (direction de dix membres) pourra-t-il rester en place ? Qui pour prendre la suite ? La CGT garde en mémoire la douloureuse bataille pour la succession de Bernard Thibault en 2012 et 2013. Et une partie de l'appareil redoute, en cas de départ de Thierry Lepaon, la réédition des divisions. "Des adhérents rendent leur carte", affirmait, comme d'autres, en fin de semaine Pascal Debay, numéro un de l'union départementale de Meurthe-et-Moselle, en réclamant une direction "qui travaille différemment". Le premier syndicat français a connu aussi des déconvenues dans de récentes élections professionnelles. Dans la fonction publique, elle reste en première position mais a perdu 2,3 points, davantage dans la fonction publique territoriale. Chez Orange, elle a été reléguée en deuxième position par la CFDT. La CGT a aussi baissé à la Poste, à la SNCF et à la RATP. Des résultats qui, sans être forcément imputables à Thierry Lepaon, ne plaident pas en sa faveur. Faute d'une personnalité consensuelle pour succéder à l'actuel numéro un, l'idée d'une "direction provisoire collégiale" a été avancée par la fédération des services publics. Le prochain congrès est prévu en 2016.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire