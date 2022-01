SM Caen - Romain Hamouma : "la confiance est entamée"

Que ressentez-vous après Sochaux (0-3) ?

On est plein de bonne volonté. On a envie de bien faire, de montrer qu'on est présent et que le coach a raison de nous faire confiance, mais on a aussi l'impression que le sort s'acharne un peu contre nous. Sur des détails on se fait punir tout de suite. Ca se joue sur des coups de pied arrêtés, alors que c'est là qu'on doit être le plus présent. Le schéma tactique n'explique pas cette mauvaise série car en début de saison on gagnait avec ce même schéma et contre Sochaux nous avons pris deux buts sur des coups de pied arrêtés. La confiance est plus entamée que le physique.



Quelle est l'ambiance dans le groupe ?

On est un petit peu frustré, un peu la tête basse. Mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer, alors si on arrête tout de suite, ça ne sert à rien. On a envie de montrer que le début de saison n'était pas un feu de paille.



Quel aspect du jeu est à travailler ?

Ne pas prendre de but. C'est primordial, même si on enchaîne des nuls. Il faut prendre des points avant de penser à gagner.



> Audio : Romain Hamouma s'exprime après Caen-Sochaux (0-3)