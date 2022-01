Ramallah (Territoires palestiniens) (AFP). Occupation israélienne: la résolution palestinienne soumise à l'ONU mercredi

Les Palestiniens soumettront mercredi au Conseil de sécurité de l'ONU un projet de résolution réclamant la fin d'ici deux ans de l'occupation israélienne, a annoncé un dirigeant palestinien dimanche. "La direction palestinienne a décidé d'aller devant le Conseil de sécurité mercredi pour qu'il vote le projet (demandant) la fin de l'occupation" israélienne, a déclaré à l'AFP Wassel Abou Youssef, un des dirigeants de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), au terme d'une réunion à Ramallah (Cisjordanie). Cette initiative risque de se heurter au veto américain. Washington s'oppose à toute mesure unilatérale de la part des Palestiniens visant à obtenir des Nations unies la reconnaissance d'un Etat, jugeant qu'il doit être l'aboutissement de négociations de paix. Le ministère israélien des Affaires étrangères n'a pas souhaité commenter dans l'immédiat cette annonce, qui intervient alors que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu doit rencontrer lundi à Rome le secrétaire d'Etat américain John Kerry. M. Kerry, qui a entamé dimanche une visite de trois jours en Europe, va multiplier les entretiens sur l'initiative de pays européens visant à relancer à l'ONU le processus de paix israélo-palestinien. Il se rendra à Londres mardi pour rencontrer le chef des négociateurs palestiniens Saëb Erakat et le secrétaire général de la Ligue arabe, qui soutient le projet de résolution palestinien. M. Netanyahu a rejeté catégoriquement dimanche l'idée d'un retrait de Cisjordanie et de Jérusalem-Est d'ici deux ans. "Nous sommes confrontés à la possibilité d'une attaque diplomatique, autrement dit d'une tentative de nous imposer par des décisions de l'ONU un retrait aux lignes (frontières) de 1967 dans un délai de deux ans", a-t-il affirmé. Un tel retour "amènerait les islamistes extrémistes dans les banlieues de Tel-Aviv et au c?ur de Jérusalem", a-t-il estimé. "Nous le permettrons pas. Nous le rejetterons fermement et de façon responsable". En cas d'échec du projet de résolution, l'Autorité palestinienne a annoncé qu'elle solliciterait son adhésion à diverses organisations internationales, dont la Cour pénale internationale (CPI), ce qui lui permettrait de demander des poursuites contre des responsables israéliens après les trois guerres meurtrières qui ont déchiré la bande de Gaza ces six dernières années.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire