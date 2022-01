Division d'Honneur : L'ASPTT Caen reprend les rênes

Opposés à une équipe réserve d'Avranches ambitieuse mais sur une dynamique difficile (aucune victoire sur les cinq derniers matchs), l'ASPTT Caen s'est imposé sur le fil sur son terrain synthétique de La Hâche.

Dans un match très agréable, les hommes de Laurent Dufour n'ont pas eu la tâche facile. Après un pénalty magnifiquement arrêté par le portier avranchinais à la demi-heure de jeu, les deux équipes se quittent à la mi-temps sur un score nul et vierge, dans une rencontre équilibrée et rythmée par le talent offensif des deux formations. Au retour des vestiaires, Teddy Gervais, l'avant-centre des postiers, conclu un centre parfait de Pierre Sorin (55') pour libérer son équipe, alors qu'Avranches venait de toucher la barre et se montrait davantage pressant. Vingt minutes plus tard, Emmanuel Suriam, fraîchement entré en jeu, remportait son face-à-face avec sang-froid en plaçant le ballon à ras-de-terre (75'). Réalistes et constants dans le jeu, les jaunes et noirs voyaient pourtant son adversaire du soir revenir une minute plus tard grâce à Niakaté (76'). Malgré quelques opportunités, les manchots ne reviendront pas. Une rencontre plutôt équilibrée qui a vu la confiance actuelle et la solidité des PTT faire mouche pour rester invaincus et s'adjuger du même couo le siège de leader du championnat. Pierre Suard, le jeune portier postier, juge : « On a affronté une très belle équipe d'Avranches avec un énorme potentiel offensif et qui nous a mit en danger à plusieurs reprises. Mais nous avons été solides et courageux, avec un gros mental, point sur lequel le coach avait insisté. Notre travail paye, on a le sentiment du devoir accompli et on reste invaincus en 2014. C'est très positif. »

Car dans le même temps, le voisin mondevillais, à l'affût en haut du tableau, est allé décrocher un match nul (0-0) sur le terrain de Dives, leader avant cette journée. Deux points qui permettent à l'USONM de rester placé, mais qui les relèguent tout de même à neuf points du leader caennais.

De son côté, Ouistreham va de plus en plus mal. Après trois derniers revers larges à Dives, face à Mondeville et à Tourlaville, les maritimes ont une nouvelle fois prit l'eau à domicile devant Ducey. Une cinglante défaite 0-3 face à un concurrent direct qui tire directement la sonnette d'alarme pour les troupes d'Olivier Joba, avant-derniers avec trente buts encaissés en douze matchs.

La MOS se place

A l'échellon inférieur, la Maladrerie poursuit son petit bonhomme de chemin grâce à sa nette victoire face à Carentan, au stade Joseph Déterville (5-0). La MOS reste deuxième du championnat, à douze points de l'intouchable leader virois.

Une journée de DSR tronquée par de nombreux reports, mais aussi par l'arrêt du match en début de deuxième mi-temps entre le CA Lisieux et l'Avant-Garde Caennaise, la faute à un épais brouillard. Les caennais menaient alors 1-2. Décision sera prise rapidement quant au sort de ce match.

En ce qui concerne l'autre club de l'agglomération caennaise, l'AS Ifs n'a pas vu le jour du côté de Granville en s'inclinant 5-0. C'est déjà la quatrième défaite de la saison pour l'équipe d'Hervé Savaroc.

Enfin, en CFA2, Hérouville a mit à une spirale de quatre défaites consécutives en décrochant un match nul face à Saint-Lô (2-2). Le SCH demeure toutefois bons derniers de sa poule avec une seule victoire.

Dans la poule C du même championnat, la réserve malherbiste redonne un peu le sourire au club. Victorieux de St Ouen l'Aumône 2-0 grâce à des réalisations de Sabri Toufiqui dans le premier quart d'heure et Yannis Ouhammou dans le second acte, les malherbistes s'éloignent légèrement de la zone rouge.