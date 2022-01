SORTIR EN REGION: mercredi 1er septembre

Ce soir concert du duo australien Angus & Julia Stone au Big band café à Hérouville St Clair. Ce frère et cette soeur jouent ensemble depuis 2006, leurs titres ont souvent illustré des séries télé comme la nouvelle version de Beverly Hills et Grey's Anatomy.

Angus et Julia Stone ce soir au BBC avant les auditions des découvertes du Printemps de Bourges.

Jusqu' à la fin de la semaine c'est la salon du jeu & du jouet aux Unelles à Coutances des jeux et jouets pour les enfants mais aussi pour les adultes.

Jusqu'au 8 décembre venez fabriquer vos guirlandes recyclables et naturelles avec des produits naturels ou reyclables, dans le cadre des animations et conseils horticoles de la Ville de Caen

RDV au Jardin des Plantes, esplanade de l'Orangerie aujourd'hui et samedi de 14h à 17h

l’Office de Tourisme de Cherbourg veut sensibiliser les cherbourgeois aux charme de Cherbourg en organisant des visites exclusives et insolites. Alors, si vous souhaitez profiter de ces visites, faire découvrir notre belle cité aux croisiéristes et en même temps améliorer votre anglais ou autre langue étrangère, n’hésitez pas, venez rejoindre le Club des Cruise-Greeters !! Les inscriptions se font au Pôle Nautisme de l’Office de Tourisme Cherbourg Cotentin, Quartier Chantereyne.

Du basket ce soir en Euroligue, Mondeville joue contre les polonaises de Cracovie et dimanche déplacement à Montpellier en Ligue Féminine

Ce dimanche tournoi d'escrime à St Lô, salle Beaufils dès 10h, c'est le Tournoi Horizon 2016 pour une compétition réunissant 100 jeunes au fleuret, à l'épée et au sabre.