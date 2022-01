Lima (AFP). Climat: négociations dans l'impasse face au clivage persistant Nord-Sud

Les négociations étaient dans l'impasse à la mi-journée à Lima après plus de deux semaines de discussions sur les engagements à prendre courant 2015 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, le clivage Nord-Sud perdurant. L'espoir d'arracher rapidement un compromis sur la base d'un nouveau texte rédigé dans la nuit de vendredi à samedi a été douché samedi par plusieurs interventions en séance plénière. L'accord espéré à Lima doit donner un cadre général aux engagements - aussi appelés contributions nationales - que les pays prendront pour limiter le réchauffement : périmètre, contenu, mode d'évaluation. Les contributions doivent faire état des objectifs nationaux de réduction pour qu'au niveau global, les émissions baissent de 40 à 70% d'ici à 2050, une nécessité pour parvenir à limiter à 2°C la hausse de la température de la planète. Au-delà de ce seuil, les scientifiques estiment que les impacts seraient graves et irréversibles, et mettraient en danger de nombreuses populations. "Il sera difficile d'accepter des contributions sans mention des financements (dans les contributions des pays développés)", a déclaré le représentant du Soudan, au nom du groupe Afrique. "Notre groupe est inquiet () et ne sera pas en mesure de poursuivre à partir de ce qui a été mis sur la table", a-t-il estimé. "Les lignes rouges ne sont malheureusement pas évoquées dans ce texte", a également lancé le représentant de la Malaisie au nom d'un large groupe de pays en développement. "Les contributions doivent tenir compte de l'adaptation", a-t-il plaidé. Pour le responsable chinois, Liu Zhenmin, "les divergences sont vraiment considérables, nous avons deux groupes aux points de vue opposés". Le négociateur américain Todd Stern s'est dit à l'écoute des inquiétudes formulées par une grande partie des quelque 190 pays représentés à Lima à la 20e conférence de l'Onu sur le climat, qui doit permettre de franchir un pas décisif vers un accord multilatéral espéré fin 2015 à Paris. "Nous allons proposer de nouvelles formulations () mais nous n'avons plus de temps pour de longues négociations", a-t-il fait valoir. "Le succès de la COP (conférence des parties) de Lima est en jeu", a-t-il ajouté. - Des négociateurs sous cloche? - Ces pourparlers, qui ont commencé le 1er décembre, devaient prendre fin vendredi. Faute de consensus, ils se sont prolongés dans la nuit et samedi dans les grandes tentes blanches provisoires dressées pour la conférence sur le site du Pentagonito, le ministère péruvien de la Défense. Si un accord sur les contributions nationales n'était pas trouvé à Lima, cette conférence n'aura pas tenu ses promesses. Les pays riches souhaitent que les engagements, ou contributions nationales, soient centrés sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre et qu'ils s'appuient sur des informations précises et transparentes, pour rendre possible une évaluation. De nombreux pays du Sud - surtout le groupe Afrique, les petits Etats insulaires, l'Arabie saoudite, les Philippines - ne sont prêts à des engagements précis sur les trajectoires de réduction d'émissions qu'en échange de garanties financières pour atteindre ces objectifs, comme pour s'adapter au réchauffement et à ses impacts grandissants. Le nouveau texte n'apporte pas de garantie supplémentaire sur les financements. "Ce projet d'accord doit être amendé afin de refléter davantage les différences entre pays développés et en développement", a également estimé le représentant de la Chine. La Convention de l'Onu sur le changement climatique, signée en 1992, reconnaît "une responsabilité commune mais différenciée" dans le réchauffement à deux catégories de pays - développés et en développement. Cette approche binaire est aujourd'hui remise en cause par les pays développés qui mettent en avant l'essor des économies des pays émergents (Brésil, Afrique du Sud, Inde et Chine) pour exiger un partage différent dans les efforts de réduction de gaz à effet de serre comme dans les soutiens aux pays les plus vulnérables.

