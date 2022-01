Le CBC n'a pas tremblé face à Brest

C'est devenu une habitude, les Caennais attendent souvent le milieu de la seconde période pour enclencher le mode "rouleau compresseur." Les Bretons ont fait illusion un bon moment avant que le CBC ne se décide à passer la vitesse supérieure sous l'impulsion de Boris Renaux et Bryson Pope.

Dans le dernier quart-temps, les locaux ont démontré leur supériorité dans tous les secteurs du jeu pour l'emporter largement (81-62). "D'un côté, je préfère que nos matchs ne soient pas pliés après dix minutes car on aurait tendance à se relâcher, confie l'entraîneur Hervé Coudray. Cela nous prépare pour la suite de la saison et des matchs plus difficiles."