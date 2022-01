Moscou (AFP). Ukraine: la Russie menace les Etats-Unis de mesures de rétorsion

La Russie a menacé samedi de prendre des mesures de rétorsion contre les Etats-Unis en réaction à l'adoption d'une loi autorisant la livraison d'armes létales à l'Ukraine et de nouvelles sanctions contre Moscou. Cette escalade verbale intervient avant une rencontre à Rome entre le secrétaire d'Etat américain John Kerry et son homologue russe Sergueï Lavrov, dont la date reste encore incertaine, Washington évoquant celle de lundi et Moscou dimanche. Le texte, voté à l'unanimité vendredi par les parlementaires américains et intitulé "Acte de soutien à la liberté de l'Ukraine", autorise également de nouvelles sanctions contre la Russie dont l'économie est déjà lourdement frappée. "Il n'y a aucun doute que nous ne pourrions pas laisser sans réponse" de nouvelles sanctions, a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov cité par l'agence Interfax. Il a dénoncé les "décisions inacceptables" et les "sentiments anti-russes" qui, selon lui, ont guidé le vote qualifié d"historique" par des députés ukrainiens. Le vote au Congrès américain constitue un premier pas très symbolique pour l'Ukraine, qui cherche désespérément depuis des mois à convaincre ses alliés de lui vendre des armes pour ses soldats, largement sous-équipés face à des rebelles prorusses soutenus militairement, selon Kiev et les Occidentaux, par la Russie. Ce vote ne signifie pas pour autant que Barack Obama se résoudra à livrer de telles armes aux forces ukrainiennes. Le président américain a jusqu'à présent toujours préféré fournir l'Ukraine en matériel "non létal", comme des radars, des lunettes de vision nocturne ou des gilets pare-balles. Kiev a par ailleurs appelé l'Union européenne à "garder sur la table" la possibilité de nouvelles sanctions lourdes contre Moscou. La Russie "joue un jeu" et "essaie de créer un écran de fumée" sur son rôle dans le conflit, a affirmé à Bruxelles l'ambassadeur ukrainien, Konstantin Elisseïev. - l'Ukraine ferme son ciel dans l'Est - Sur le terrain, l'armée ukrainienne a fait état samedi de onze attaques rebelles contre ses positions dans l'Est séparatiste prorusse au cours des dernières 24 heures en dépit du cessez-le-feu, et d'un drone survolant le port stratégique de Marioupol, dernière grande ville de l'Est sous contrôle de Kiev. Selon une journaliste de l'AFP à Donetsk, des salves isolées d'artillerie étaient audibles samedi matin dans le district Proletarski dans l'est de cette bastion rebelle. Une trêve a été instaurée mardi dans l'est de l'Ukraine où le conflit a fait plus de 4.634 morts, selon l'ONU, soit plus de 300 morts supplémentaires en trois semaines. Les protagonistes estiment qu'elle est globalement respectée même si au moins cinq soldats et volontaires ukrainiens ont été tués depuis dans des affrontements. Dans ce contexte, les autorités ukrainiennes ont annoncé contre toute attente l'interdiction de vols à destinations de Dnipropetrovsk, Kharkiv (est) et Zaporijjia (sud), grandes villes proches du front de l'Est séparatiste prorusse. Le chef de l'aviation civile Denis Antoniouk a expliqué à l'AFP que cette décision entrée en vigueur samedi avait été prise "pour des raisons de sécurité", sans plus de précisions. - Scandale sur le front culturel - La crise russo-ukrainienne a également connu samedi un développement inattendu sur le front culturel. L'Ecole chorégraphique de Kiev a renoncé aux fonds levés pour l'établissement lors d'un gala de charité au Bolchoï organisé par la danseuse étoile Svetlana Zakharova à cause de son soutien à l'annexion de la Crimée. Le gala auquel ont participé des danseurs russes, ukrainiens et français avait eu lieu dimanche dernier au Bolchoï pour permettre une rénovation de l'Ecole de Kiev où Svetlana Zakharova avait été formée et qui est, selon elle, en piètre état. "Les fonds levés pendant ce concert ne sont pas comparables à des milliers de morts, des centaines de milliers de km2 de territoire, des dizaines de milliards de hryvnias qu'a perdus l'Ukraine", s'est insurgé le directeur de l'Ecole Ivan Dorochenko dans une lettre publiée sur le site du ministère ukrainien de la Culture en faisant référence au conflit dans l'Est qui a suivi le rattachement de la Crimée.

