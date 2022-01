Lima (AFP). Climat: dernières heures à Lima pour faire converger Nord et Sud

Les négociations internationales sur le climat sont entrées vendredi à Lima dans leur dernière ligne droite, pays industrialisés et en voie de développement butant après douze jours de discussions sur le contour des engagements qu'ils prendront à Paris fin 2015. "Les choix faits aujourd'hui pourront soit nous mettre sur un chemin à peine praticable jusqu'à Paris, soit nous condamner à un avenir dangereux", estime Jan Kowalzig de l'ONG Oxfam. Or après deux semaines de discussions et en dépit de l'arrivée de ministres depuis mardi, les points de vue se sont peu rapprochés sur la question centrale des "contributions nationales". Un texte sur ce point doit être formellement adopté à Lima, faute de quoi la 20è conférence de l'Onu sur le climat --qui s'achève formellement ce vendredi mais qui à l'instar de toutes ces négociations devrait jouer les prolongations-- n'aura pas tenu ces promesses. Il s'agit des règles communes sur le contenu des engagements que doivent prendre les différents pays dans le cadre de l'accord global attendu à Paris sur les réductions de gaz à effet de serre (GES), ainsi que sur leurs évaluations les unes par rapport aux autres. Ces règles sont cruciales, car en leur absence, chaque pays fera comme bon lui semble, ce qui ne présage pas d'un accord ambitieux à Paris. Le temps presse pour espérer pouvoir limiter le réchauffement à 2°C, seuil au delà duquel les impacts seraient "graves et irréversibles" dans de nombreuses régions du globe, selon les scientifiques. Jeudi soir, face à une situation de blocage, le ministre péruvien de l'Environnement, Manuel Pulgar Vidal, qui préside cette conférence, a demandé aux deux co-présidents de rédiger une nouvelle version du texte "reflétant les vues de toutes les parties". Les négociateurs ont repris vendredi matin les travaux avec un document de seulement quelques pages, contre une cinquantaine le jour précédent. Depuis 12 jours, les débats ont porté "à 80% sur les sujets récurrents" de ces négociations internationales, a indiqué à l'AFP Pascal Canfin, expert auprès du World ressources institute (WRI), et ancien ministre français chargé du développement. Il s'agit de l'éternelle question de la différenciation entre pays développés et en voie de développement, les grands émergents notamment exigeant des pays riches qu'ils en fassent plus au nom de leur responsabilité historique dans le changement climatique. Les pays du Sud veulent aussi assurer une place de choix dans l'accord de 2015 à la question de l'adaption aux impacts inévitables au changement climatique. Question corrolaire et dernier sujet épineux: l'aide financière aux pays du Sud pour faire face au réchauffement. "Tous ces sujets habituels se retrouvent dans les discussions sur contributions nationales", c'est-à-dire les engagements que prendront les pays courant 2015, a résumé Pascal Canfin. - Le financement, une grosse pièce du puzzle - Les pays en voie de développement exigent notamment plus de visibilité sur la manière de tenir la promesse que le Nord a faite en 2009 d'atteindre 100 milliards de dollars d'aide annuelle en 2020. Les canaux de financement pour parvenir à ce montant restent flous, et les pays développés rechignent à prendre de nouveaux engagements, même si la capitalisation pour le Fonds vert pour 2015-2018 a désormais dépassé les 10 milliards de dollars. "Les financements sont une grosse pièce du puzzle et pourraient changer le cadre général" des discussions, estime Rahman Mehta de l'ONG indienne Vasudha Foundation, membre du Climate action network. Côté réduction de gaz à effet de serre, les pays industrialisés estiment que les pays émergents - Chine et Inde en tête - doivent assumer une responsabilité grandissante. Pour limiter la température mondiale comme prévu, il faut réduire d'ici 2050 les émissions de GES de 40 à 70%, selon le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat (Giec).

